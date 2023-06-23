О том, что метеоусловия 24-го и 25-го июня во всех областях Украины будет существенно разниться: в западной части — прохлада, а на прочей территории — духота, однако зонтики и куртки следует подготовить практически всем украинцам, пишет «НБН», ссылаясь на прогноз портала Sinoptik.UA.

В субботу, 24-го июня, в восточных, южных, северных и центральных регионах страны установятся достаточно жаркие погодные условия (от +29 до +31 градусов по Цельсию), с кратковременными грозовыми дождями. Без каких-либо осадков — только над Запорожской и Херсонской областями. В западной части Украины — существенно прохладнее, поскольку отметки на термометрах будут колебаться от +19 до +22 градусов по Цельсию.

В воскресенье, 25-го июня, в Донецкой, Луганской, Харьковской, Николаевской, Херсонской, Одесской, Днепропетровской и Запорожской областях — от +27 до +29 градусов по Цельсию, при этом на севере и в центре прогнозируют предельно комфортную температуру — от +22 до +24 градусов по Цельсию, но на западе — от +20 до +22 градусов по Цельсию. Впрочем, практически повсеместно день окажется дождливым, с грозами, за исключением Днепропетровской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

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