Эксперты отмечают, что боль в горле может появиться при простуде, гриппе, ангине, ларингите и фарингите. Также воспаление могут вызвать вещества, которые раздражают полость позади рта, например, кислота, которая попадает из желудка в пищевод или сигаретный дым. Причиной неприятных ощущений в горле может быть и аллергия.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на CDC.

По словам американских специалистов, если человек не контактировал с кем-то, кто имеет инфекцию дыхательных путей, часто моет руки и не курит, мороженое или холодный напиток скорее всего не вызовет боль в горле.

В CDC утверждают, что холодный десерт и напитки как раз помогают снять воспаление, в частности детям. Однако в случае сильной боли можно принять ибупрофен.

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