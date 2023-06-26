О том, что Киев намерен приступить к переговорному процессу, касающемуся вступления в ЕС уже в текущем году, однако перед этим следует исполнить надлежащие обязательства по приближению к определенной стандартизации, пишет «НБН», ссылаясь на интервью вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, опубликованное в «РБК-Украина».

По словам Стефанишиной, членство Украины в ЕС в 2023-м году является абсолютно реальным, так как Киев поставил для себя внутреннюю амбициозную цель относительно подготовки к этим переговорам — процесс ожидается весьма сложным и комплексным. В частности, на данный момент наблюдается неоднозначная ситуация по торговым отношениям с Польшей — это только первые «звоночки».

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции подчеркнула — Украина вскоре подготовится к переговорам, поскольку готова исполнять все обязательства по приближению к стандартам Европейского Союза. Таким образом, для вступления нашей страны в ЕС не существует никаких значительных препятствий, и решение о начале переговоров могут принять в декабре 2023-го года, «если, конечно, мы успеем выполнить все эти задачи».

Ранее мы писали о том, что Стефанишина объясняла, когда стране ожидать политического приглашения в НАТО.