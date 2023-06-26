О том, что на данный момент, огромный водоем, ранее называвшийся «Каховским морем», больше походит на выжженную пустыню, пишет «НБН», основываясь на свежих фотоснимках этого водохранилища, сделанных поблизости от поселка Нововоронцовки в Херсонской области, и опубликованных «Радио Свобода».

По словам местных жителей, уровень воды в данном месте, в основном, достигал 3-х метров, но в течение дня после подрыва Каховской ГЭС, совершенного российскими оккупантами, вода отошла от берега на 300-400 метров, а сейчас — расстояние от 1,5 до 2 километра (до захваченного побережья, где расположилась путинская армия — от 13 до 14 километров).

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Минагрополитики объяснили, как теракт на Каховской ГЭС повлияет на внутренний рынок продуктов Украины.