О том, что на субсидии могут рассчитывать и некоторые граждане, у которых площадь жилья превышает заданную законодательством норму, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал Пенсионного Фонда Украины.

В частности, нормами законодательства определяется категория граждан, которым указанные субсидии могут выплачиваться даже при большей, чем положено площади жилья — нетрудоспособным нетрудоустроенным лицам, проживающим самим, и это:

пенсионеры, получающие пособие по возрасту/из-за потери кормильца/по инвалидности, а также достигшие пенсионного возраста, и которым выплачивают помощь по выслуге лет;

граждане, получающие соцпомощь от государства для особы, не имеющей права на пенсию/лица с инвалидностью;

украинцы, получающие соцпомощь от государства для особы с инвалидностью с детства/несовершеннолетнего с инвалидностью;

граждане, которые получают временную соцпомощь от государства для неработающего, достигшего общего пенсионного возраста, но не приобретшего права на пенсионное пособие;

лица, достигшие 18-ти лет.

Кроме того, для использования своего права на назначение субсидии на сверхнормированную площадь жилья, необходимо подтвердить принадлежность к вышеуказанным льготным категориям в декларации.

Ранее мы писали о том, что в Украине станут иначе подходить к процессу оформление соцпомощи на оплату «коммуналки».