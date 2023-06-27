О том, что в рамках возобновленной программы «Рука помощи», малоимущим украинцам помогут открыть собственное дело при выполнении определенных условий, пишет «НБН», ссылаясь на Facebook-аккаунт «Юридического советчика для ВПЛ».

В частности, данные 100 000 гривен являются беспроцентным кредитом, выделяемым на срок в 3 года. Указанные средства допускается направлять только на открытие/развитие собственного бизнеса, включая приобретение оборудования/материалов, необходимых для поддержки бизнеса «на плаву».

Однако, чтобы рассчитывать на получение подобной соцпомощи на предпринимательскую деятельность, украинец обязан встать на учет в Центре занятости как безработный, и после этого отправить «Комиссии по предоставлению помощи на получение экономической самостоятельности малообеспеченной семьи» в Центре занятости нижеописанный пакет документации:

заявку относительно предоставления финпомощи;

подробный бизнес-план;

справку об отсутствии судимости.

После рассмотрения всех документов, Комиссия предоставит претенденту на получение финпомощи письменное уведомление касательно принятия решения: если оно будет положительным, гражданин должен оформить юрлицо/зарегистрировать физлицо-предпринимателя на протяжении 30 календарных дней со дня получения такого уведомления.

Ранее мы писали о том, в какой ситуации безработные украинцы могут рассчитывать на начисление стажа во время войны.