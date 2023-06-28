О том, что в парламенте нашей страны намерены усовершенствовать госрегулирование на рынке финансовых услуг, с постепенным снижением максимальной ставки по микрокредитам и введением запретов на выдачу средств некоторым особам, пишет «НБН», ссылаясь на законопроект №9422, опубликованный на официальной странице Верховной Рады Украины.

В соответствии с этим проектом закона, максимальная дневная процентная ставка потребительского кредита будет планомерно снижена с 2,5 процента/ежедневно до 1 процента/ежедневно. Кроме того, на законодательном уровне запретят манипуляционную рекламу микрокредитных организаций, то есть на украинских ТВ-каналах перестанут навязчиво транслировать ролики «о легких ссудах на красивую жизнь под 0 процентов». Также, инициаторы законопроекта предлагают прекратить выдавать микрозаймы лицам, которые страдают игровой зависимостью.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Верховной Раде Украины приняли законопроект, решающий сложности с начислением непропорционально огромных процентов на различные типы кредитов.