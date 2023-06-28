О том, что цена электричества может вырасти еще больше, а соцпомощь на оплату «коммуналки» станут начислять лишь некоторым категориям украинцев, пишет «НБН», ссылаясь на экспертное мнение директора «Центра исследований энергетики» Александра Харченко, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТелеканалРада».

Харченко уверен, что частичный подъем тарифов на электроэнергию не способен реально стабилизировать рынок, поскольку текущая обстановка требует более высокой стоимости данного ресурса для населения, включая урезание прав на получение субсидий (позволит госбюджету сократить расходы на соцпомощь со 140 млрд гривен/ежегодно до 40 млрд гривен/ежегодно), которые оставят исключительно отдельным категориям:

военнослужащим;

семьям погибших защитников;

пенсионерам;

потребителям, «сжигающим» менее 200 кВт-часов электричества.

Кроме того, в Украине могут ввести рыночные цены, изменяющиеся на протяжении суток: стоимость электричества колебалась бы от 0,1 гривны/киловатт-час ночью и до 7-7,5 гривны/киловатт-час днем без фиксации на одной отметке, но при условии установки потребителем 2-х или 3-зонного электросчетчика.

Ранее мы писали о том, что в Минэнерго объяснили, ожидать ли новое повышение тарифов на электричество в этом году.