О том, что основным аргументом для политического приглашения Украине в западный оборонный блок станут наши Вооруженные силы — единственные в мире, которые получили исчерпывающий боевой опыт результативного сопротивления путинской армии, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы Министерства обороны Алексея Резникова, прозвучавшее во время интервью изданию Financial Times.

По словам Резникова, защитники Украины впервые во всем мире стали противостоять ВС РФ, применяя вооружение, поставленное западными странами-союзницами:

Украина — единственная страна в мире, получившая боевой опыт сдерживания россиян, и ставшая бить их оружием НАТО. Какой еще аргумент нужен для того, чтобы пригласить Украину в НАТО?

Ранее мы писали о том, как Йенс Столтенберг в очередной раз прокомментировал вероятность членства Украины в НАТО.