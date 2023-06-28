В частности, как пишет «НБН» со ссылкой на «Укринформ», по словам Столтенберга, у Путина нет права вето на расширение Североатлантического Альянса. Как следствие, он никак не может решать вопрос относительно будущего членства Украины в НАТО.

По словам Столтенберга, союзники соглашаются по множеству вопросов, в частности, и по членству Киева в Альянсе. Абсолютно все согласны относительно того, что двери открыты. Ни у кого из союзников нет сомнений, что Украина будет членом НАТО.

Помимо прочего Столтенберг подчеркнул, что Российская Федерация не может и она не будет заниматься решением данного вопроса. Только НАТО и Украина будут им заниматься.

Напомним, ранее мы уже писали о заявлении Шольца относительно вступления Украины в НАТО.