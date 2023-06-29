О том, что лица до 18-ти лет, имеющие инвалидность, не только располагают правом на соцпомощь и пенсию по утрате кормильца, но и могут рассчитывать на получение прочих типов финподдержки из госбюджета, пишет «НБН», ссылаясь на разъяснение, опубликованное в официальном Facebook-аккаунет Пенсионного Фонда Украины.

В частности, соцпомощь для особ с инвалидностью с детства, выплачивают в суммах:

для особ с инвалидностью 1-й группы — 100-процентный прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность (2 093 гривны);

для особ с инвалидностью 2-й группы — 80 процентов указанного минимума (1 674,4 гривны);

для особ с инвалидностью 3-й группы — 60 процентов указанного минимума (1 255,8 гривны);

детям с инвалидностью, в возрасте до 18-ти лет — 70 процентов указанного минимума (1 465,1 гривны).

Кроме того, в нашей стране выделяется соцпомощь особам, не имеющим прав на обычную пенсию вследствие недостатка требуемого стажа, и помимо лиц с инвалидностью, в эту категорию попадают несовершеннолетние до 18-ти лет, потерявшие кормильца.

Пособие из-за утраты кормильца начисляется нетрудоспособным членам семьи при оговорке, что его стаж к дате смерти равнялся от 1 до 15 лет, в зависимости от возраста лица, и на 2-х/более детей выплачивается 100-процентный размер возрастной пенсии кормильца.

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