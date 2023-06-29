О том, что украинская банковская система обладает всеми техническими возможностями для полного отказа от наличных расчетов, однако поскольку такое нововведение не действует ни одном государстве мира, то и Украина не готова к такому переходу, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение первого заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой, прозвучавшее во период проведения пресс-брифинга, транслирующегося на YouTube-канале «Национального Банка Украины».

По словам Рожковой, не существует ни одной страны в мире, полностью отказавшейся от наличных денег, и даже в чрезвычайно развитых государствах Европы, все еще остается определенный объем «налички» в обращении. Кроме того, есть довольно отрицательные практики, при которых данный объем наличных денег урезался до минимальных уровней, и, естественно, населению такие нововведения не нравились. Таким образом, в НБУ подчеркнули — банк-регулятор не может заявлять о готовности к обеспечению нулевого объема наличных денег в обращении в Украине.

Ранее мы писали о том, что в Украине изменились правила обмена наличной валюты.