О том, что сегодня, 30-го июня, в этом временно оккупированном городе, расположенном на Запорожье, было слышно не менее 10 взрывов, включая признаки аналогичных событий в окрестностях местного аэропорта, пишет «НБН», ссылаясь на Telegram-канал Бердянской городской военной администрации.

Как стало известно, поблизости от указанного аэропорта, не только что-то горит, но и интенсивно детонирует. При этом, в этот район уже направлено несколько машин «скорой помощи». Всего же, за эту пятницу, местные жители слышали в Бердянске 11 взрывов, и в ВСУ уже уведомляют, что вследствие успешной атаки Сил обороны утром, ракетный удар пришелся на штаб и склад горюче-смазочных материалов оккупантов, размещенные в пригородной зоне.

Ранее наш информационный портал писал о том, что на территории временно захваченного Мелитополя, в течение всей среды, 28-го июня, тоже были слышны звуки взрывов, о чем сообщил мэр города Иван Федоров.