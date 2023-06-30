О том, что с приходом нового летнего месяца, в Украине ожидаются излишне жаркие погодные условия, поскольку значения ртутных столбиков достигнут более +30 градусов по Цельсию, пишет «НБН», ссылаясь на климатическую карту, опубликованную «Укргидрометцентром».

В первый выходной день этой недели, 1-го июля, над западной частью нашей страны и в Одессе пройдут кратковременные дожди в сопровождении грозам, однако в прочих регионах — сухая погода. Температура воздуха: днем практически повсеместно — до +28 градусов по Цельсию, и лишь в Черкасской, Николаевской, Кировоградской и Херсонской областях — от +29 до +30 градусов по Цельсию; ночью почти везде — до +17 градусов по Цельсию, и только на юге — около +20 градусов по Цельсию.

В воскресенье, 2-го июля, на основную часть территории Украины снова вернутся дожди с грозами: осадки обещают над западными, северными и центральными областями. Впрочем, дожди не принесут в нашу страну никакого снижения температурных показателей. В западных регионах похолодание незначительное, так как днем температура станет варьироваться от +23 до +25 градусов по Цельсию, а ночью — от +14 до +16 градусов по Цельсию. При этом, в остальных областях воздушные массы прогреются до +28 градусов по Цельсию (местами и до +32 градусов по Цельсию), а с наступлением ночи — от +19 до +16 градусов по Цельсию.

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