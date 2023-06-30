О некоторых плюсах подобного решения, принятого в рамках так называемой «валютной либерализации», пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы Национального банка Украины Андрея Пышного, опубликованного в «Зеркале Недели».

По словам Пышного, украинцы привыкли к жизни при определенных административных ограничениях, когда не осуществляется «инфляционное таргетирование», то есть курс иностранных валют остается фиксированным и устойчивым, и это может показаться достаточно комфортным. Впрочем, глава НБУ уверен, что такая динамика, хоть и привычная для многих граждан Украины, но все же несколько неудобная, обманчивая и опасная, и осуществить возврат к рыночным механизмам и инструментам необходимо при первом же улучшении текущих условий — без промедления, «пока экономика, бизнес, финансовый сектор не потеряли навыков адаптации и гибкого поведения».

Ранее наш информационный портал писал о том, что в НБУ объяснили, почему не будут спешить с отменой оборота наличных средств в Украине.