О том, что на временно оккупированной части Херсонской области, вероятно, вскоре возникнет эпидемия, вызванная глобальным затоплением не только кладбищ из-за уничтожения Каховской ГЭС, пишет «НБН», ссылаясь на данные из внутренних документов оккупационной администрации, попавшие в распоряжение «Центра национального сопротивления».

В частности, на временно захваченной Херсонщине осталось не менее 12 кладбищ, 1 скотомогильник и 1 биотермическая яма, и по причине подтопления указанных объектов, возможно начало различных эпидемий.

Ранее наш информационный портал писал о том, что СМИ показали, как выглядит Каховское водохранилище после российского террористического акта.