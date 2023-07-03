О том, как выглядит река Днепр в районе Днепровской ГЭС, пишет «НБН», ссылаясь на фотосвидетельства, опубликованные в официальном Telegram-канале главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака.

По словам Ермака, не замечать подобное преступление россиян невозможно, как и молчать об этом, поскольку как замалчивание, так и отсутствие наказания для террористов, является преступлением против нынешних и будущих поколений. Кроме того, глава ОПУ добавил к своему сообщению фото, на котором можно увидеть значительное обмеление Днепра (у Днепровской ГЭС в городе Запорожье), вызванное российским терактом на Каховской ГЭС.

Ранее наш информационный портал писал о том, что СМИ показали, как выглядит Каховское водохранилище после российского террористического акта.