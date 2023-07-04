О том, что закупочная стоимость продуктов питания у Министерства обороны несколько уменьшилась, достигнув уровня рыночных цен в прошлом месяце, но недавно оборонное ведомство все же было намерено покупать растительное масло по 111 гривны/килограмм, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в официальном Facebook-аккаунте главы «Центра противодействия коррупции» Виталия Шабунина.

Шабунин отметил, что вследствие скандального разоблачения зимних закупок десятка яиц по 170 гривен, и соответствующего общественного негодования, его стоимость снизилась до 90 гривен/десяток, цена на картофель упала с 27 гривен до 16 гривен/килограмм, а подсолнечное масло немного подешевело с 111 гривен до 89 гривен/килограмм, что можно увидеть на инфографике чуть ниже:

Ранее наш информационный портал писал о том, как с приходом августа в Украине снова подорожает десяток куриных яиц.