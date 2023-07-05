О том, что любые банкноты других государств, вне зависимости от их номинала и года печати, должны беспрепятственно обмениваться на гривну, если валюта является настоящей, не слишком изношенной или поврежденной, включая и затертые или смятые купюры, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в официальном Facebook-аккаунте Национального Банка Украины.

В частности, в отношении банков и небанковских обменных пунктов введены некоторые изменения, и теперь не допускается осуществлять:

отказ клиентам при обмене иностранной валюты, в ситуации, когда кассовые счетчики/детекторы подтвердили подлинное происхождение банкнот;

взимание дополнительной комиссии/ограничение обмена оригинальной валюты в соответствии с номиналом, устаревшим дизайном или не тем годом выпуска банкнот.

Таким образом, лишь существенно изношенные/поврежденные купюры должны отправляться на «инкассо» (банкноту изымают из обращения и пересылают за границу для обмена на новую).

Ранее мы писали о том, что с 1-го августа в Украине введут запрет на анонимное внесение средств на банковские карты через сети платежных терминалов.