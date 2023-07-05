О том, что избежать различных штрафов можно после проведения реструктуризации своих задолженностей, после обращения с заявлением (лично или удаленно) в соответствующий банк-кредитор, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Апострофа».
В частности, данное заявление можно направить в банк как заказным письмом с уведомлением о вручении, так и воспользовавшись электронной почтой. В такой запрос к финучреждению следует внести:
- ФИО заемщика;
- наименование кредитора;
- дату, когда был заключен кредитный договор;
- место официальной регистрации заемщика.
Кроме того, к заявлению необходимо добавить:
- справку о постановке на учет как внутренне-перемещенного лица;
- документацию, подтверждающую указанные в договоре сведения (справки о составе семьи заемщика/доходах семьи и тому подобное);
- удостоверение личности о получении инвалидности вследствие войны.
После того, как банк получит все вышеуказанные документы от клиента, кредит подлежит реструктуризации, датой которой считается день получения банком заявления. Отметим, что на протяжении 14 дней, в банке обязаны провести все надлежащие перерасчеты и сообщить (заказным письмом) заемщику относительно обновления условий кредита и размера платежей, которые тот должен регулярно осуществлять.
Ранее мы писали о том, что ВРУ намерена усовершенствовать госрегулирование на рынке финансовых услуг, постепенно снизив максимальные ставки по микрокредитам и введя запреты на выдачу средств некоторым гражданам.