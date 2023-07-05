О том, что «вагнеровцы», которые сейчас находятся в Беларуси, могут вынудить мигрантов интенсивнее перемещаться к польской границе, чем вызовут определенную дестабилизацию обстановки, пишет «НБН», ссылаясь на заявление замглавы Министерства внутренних дел Польши Мацея Вонсика, опубликованное в Polska Agencja Prasowa.

В частности, вследствие переброски «вагнеровцев» в Беларусь, силовые структуры Польши уже ожидают — режим Лукашенко может использовать наемников «повара Путина» для провокационных действий на польской границе. Мацей Вонсик подчеркнул, что указанные «кровавые наемники», зачастую являющиеся обычными преступникам, смогут выполнять любые задачи, так как входят в окружение Лукашенко, и готовы исполнять все приказы самоназначенного президента Беларуси, включая и подталкивание мигрантов к границе с Польшей.

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