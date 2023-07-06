О том, что армия Украины остро нуждается в бойцах практически всех военных специализаций, от пехотинцев или пилотов боевых самолетов до десантников, пишет «НБН», ссылаясь на подробное разъяснение, предоставленное руководителем Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Александром Тищенко, и опубликованное в «24-канале».

По словам Тищенко, Вооруженным Силам Украины сейчас требуются фактически все военные специальности и это:

пехотинцы;

танкисты;

ракетчики/артиллеристы;

летчики;

десантники.

Кроме того, руководитель Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки подчеркнул, что у каждого учебного центра есть определенная специфика, и мобилизованных, в зависимости от навыков, станут направлять исключительно в соответствующие центры обучения.

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