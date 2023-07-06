О том, что пенсионерам, проживающим на временно оккупированных территориях, станут выплачивать пособие из украинского госбюджета лишь в случае отсутствия аналогичных отчислений со стороны государства-террориста, пишет «НБН», ссылаясь на проект закона №9453, опубликованный на официальной странице Верховной Рады Украины.

Если данный законопроект вступит в силу, выплаты пенсионных пособий жителям неподконтрольных нашей стране территорий станут проводить, основываясь на заявлении, в котором особа обязана в личном порядке уведомить, что не получала пенсию от РФ. Помимо этого, документом предлагается внести поправки в список критериев относительно прерывания выплат пособий в нижеуказанных случаях:

пенсионер направил заявление об остановке выплат из-за временного проживания за рубежом;

особа считается безвестно отсутствующей/объявлена умершей согласно установленному законом порядку;

пенсионеру присвоили статус лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах;

средства не получали на протяжении полугода подряд в организациях, которые осуществляют выплату/доставку пенсий, или если в течение полугода подряд не фиксировалось никаких расходных операций в финучреждениях по текущим пенсионным счетам;

пенсионер не прошел физической верификации/идентификации в случаях, указанных в законодательстве.

Впрочем, этим же законопроектом инициируют восстановление условий идентификации внутренне-перемещенных лиц (ВПЛ) в удаленном формате с использованием «Дії. Підпис» или же в персональном кабинете на web-портале электронных услуг ПФУ.

Ранее мы писали о том, почему украинцы, получающие пенсии от государства, но возобновившие определенную деятельность, обязаны известить об этом ПФУ.