О том, что вопреки выпадению осадков, температурные показатели и далее удержатся на высоком уровне, — иногда отметки на термометрах будут подниматься до 33 градусов по Цельсию, пишет «НБН», ссылаясь на прогноз Sinoptik.ua.

Завтра, 8-го июля, воздух в Донецкой, Луганской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской и Херсонской областях прогреется в диапазоне от +31 до +33 градусов по Цельсию — пик некомфортной духоты выпадет на период с 4 до 6 часов вечера. В прочих регионах температурные показатели будут существенно приятнее: в центре, на Закарпатье и в Сумской области — от +24 до +26 градусов по Цельсию; на западе и севере — от +20 до +23 градусов по Цельсию. При этом, облачные метеоусловия в сопровождении дождей и гроз — на востоке, юге, а также в Полтавской, Кировоградской и Черкасской областях.

На воскресенье, 9-е июля, синоптики прогнозируют пасмурную погоду почти по всей территории Украины, но без каких-либо осадков. Однако дожди с грозами возможны на юге, юго-востоке и востоке. Температура: в Сумской области — от +22 до +24 градусов по Цельсию; в Одесской, Николаевской и Закарпатской областях — от +28 до +29 градусов по Цельсию; в прочих регионах — от +25 до +27 градусов по Цельсию.

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