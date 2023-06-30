Саглаева рассказала, что от полноценного сна зависит психическое здоровье человека. Отсутствие качественного отдыха ночью на постоянной основе способствует появлению мозгового тумана – проблем с концентрацией внимания, удерживанием и анализом информации, эмоциональной регуляцией, информирует «НБН» со ссылкой на Doc.ua.

По словам психотерапевта, депривация сна включает повышенную раздражительность человека, перепады настроения, чувство тревоги. Также недосып влечет за собой повышенную агрессию, импульсивность, эмоциональные вспышки и гиперактивность.

Врач подчеркнула, что отсутствие отдыха ночью существенно усложняет преодоление даже незначительного стресса. Человек может чувствовать истощение из-за повседневных событий.

Саглаева добавила, что тяжелые проблемы со сном связаны с развитием временных психологических симптомов, например, галлюцинаций и других изменений восприятия реальности.

Напомним, врач рассказал о системе 10-3-2-1, которая помогает быстрее уснуть.