О том, какой прогноз, касающийся роста зарплат, предоставили аналитики банка-регулятора на текущий год, пишет «НБН», ссылаясь материал, размещенный на официальной странице Национального Банка Украины.

Согласно отчету НБУ, на начало этого летнего сезона, обстановка на рынке труда остается стабильной, поскольку работодатели продолжают активно искать новых сотрудников, и, соответственно, фиксируется рост количества вакансий, частично связанный с сезонным оживлением в сферах строительства и сельского хозяйства, вследствие чего, нанимателям приходится предлагать более выгодные условия, касающиеся вознаграждения за труд.

Кроме того, по прогнозам НБУ, до конца 2023-го года, размер усредненной номинальной зарплаты в Украине должен повыситься на 21,9 процента, однако реальная, с учетом показателя индекса инфляции, — лишь на 3,7 процента.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в НБУ пояснили, в каком состоянии должны быть купюры, чтобы обменники и банки не смогли отказаться от приема таких наличных средств.