О том, что правительство решило существенно расширить государственный заказ на подготовку в учебных заведениях медиков, реабилитологов и социальных работников, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную на официальной странице Кабинета Министров Украины.

В Кабмине подчеркнули, что из-за полномасштабной войны РФ с нашей страной, резко изменились запросы на внутреннем трудовом рынке, вследствие чего, государству жизненно необходимо больше специалистов в медицинской и социальной сферах, готовить которых следует уже сейчас, начав проработку возможности увеличения госзаказа на медиков, реабилитологов и соцработников уже с 2023-го учебного года.

Кроме того, учитывая то, что восстановление Украины должно стать «самым масштабным проектом со времен Второй Мировой Войны», высокий спрос на рынке труда будет на саперов и строителей.

Ранее наш информационный портал писал о том, какие специалисты требуются Вооруженным Силам Украины в этом месяце.