О том, что Киев пока сомневается в возможности надлежащего поддержания гарантий безопасности по так называемой «модели Израиля», пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы Министерства обороны Украины Алексея Резникова, опубликованное в издании The Telegraph.

По словам Резникова, он весьма обеспокоен касательно предполагаемых гарантий безопасности в «стиле Израиля», которые главы стран-членов «Большой Семерки» намерены предложить Украине в эту среду, 12-го июля, поскольку еще не ознакомился со всеми подробностями и «стоимостью» этой вероятной поддержки от государств-партнеров Украины. Глава Минобороны Украины подчеркнул:

После «Будапештского меморандума» мы не будем верить или не будем просто доверять бумагам без каких-либо затрат.

Ранее мы писали о том, как глава Минобороны Резников озвучил главные цели после победы над РФ.