О том, что с 1-го августа будет автоматически пролонгирована выплата пособий всем внутренне-перемещенным лицам (ВПЛ), получающим соцпомощь еще на полгода — до конца января 2024-го года, так как надлежащие изменения одобрены Кабинетом Министров, пишет «НБН», ссылаясь на разъяснение, опубликованное на официальной странице Министерства социальной политики Украины.

Размер соцпомощи лицам, имеющим инвалидность и детям остается прежней — 3 000 гривен, а для прочих — 2 000 гривен, но ее прекратят начислять, если:

особа находится за границей более 30 календарных дней подряд, не имея на то уважительных причин;

особа вернулась на прежнее место проживания, которое ранее покинула;

особа отбывает наказание/была осуждена за коллаборационизм.

Также, соцпомощь не будут назначена, если на протяжении 3-х месяцев перед обращением, один из членов семьи замечен в существенных расходах/оплатил услуги на сумму от 100 000 гривен одним платежом.

Ранее наш информационный портал писал о том, что правительство Украины расширило список предприятий, которые могут рассчитывать на получение компенсаций за трудоустройство ВПЛ.