О том, что для интеграции в НАТО, Украине вовсе не потребуется «План действий по членству», но жизненно необходимы радикальные реформы политических, правовых и демократических институтов, пишет «НБН», ссылаясь на заявление представителя Белого Дома Джона Кирби, опубликованное в «Голосе Америки».

По словам Кирби, частью процесса вступления Украины в Организацию Североатлантического Договора, является «наличие здоровой, живой демократии и здоровых, жизнеспособных, устойчивых демократических институтов», при этом, Киеву «еще есть над чем работать в этом плане».

Кроме того, необходимые реформы, которые следует провести в Украине:

искоренить коррупцию;

развить демократические институты/сильную судебную систему;

отдать приоритет верховенству права и другим ключевым показателям, требуемым от каждой страны, стремящейся вступить в НАТО.

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