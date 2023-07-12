О том, что лидер нашего государства, сегодня провел плодотворную встречу с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в кулуарах саммита НАТО, проходящего в Вильнюсе, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в официальном Telegram-канале президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Зеленского, в разговоре с Рютте были затронуты «конкретные вещи», и уже с этого августа, в соответствии с сегодняшними договоренностями, в Нидерландах начнется подготовка пилотов по овладению современной боевой авиатехникой. Кроме того, Нидерланды пообещали сделать конкретный вклад, который позволит существенно укрепить наши ПВО и артиллерию.

Ранее наш информационный портал писал о том, что глава Минобороны Германии ответил на критику Зеленского относительно перспектив в Альянсе.