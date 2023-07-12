В комментарии Tagesschau глава немецкого оборонного ведомства заверил, что все государства-члены НАТО поддерживают вступление Украины в Организацию Североатлантического договора, как только закончится развязанная РФ война, информирует «НБН».

Писториус ответил на критику украинского лидера Владимира Зеленского относительно нерешительности Альянса. Министр заверил, что условия, которые выдвинули Киеву – «обычные стандарты». В частности, должна быть «системная совместимость», чтобы вооружения Украины могли использовать вместе с системами других государств военно-политического блока.

При этом глава Минобороны признал, что понимает позицию украинского руководства, его «обиду и нетерпение» и полностью сочувствует ему.

Напомним, американское издание заявило, что критика позиции НАТО Зеленским относительно интеграции Украины в Альянс разозлило членов делегации США, которые участвовали в саммите.