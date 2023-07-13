О том, что генсек ООН Антониу Гутерриш обратился к кремлевскому диктатору Владимиру Путину с предложением о пролонгации «зернового соглашения» еще на несколько месяцев, чтобы у Европейского Союза появилось дополнительное время на подключение дочерней компании «Россельхозбанка» к международной платежной системе SWIFT, пишет «НБН», ссылаясь на материал издания Reuters.

Как стало известно, еще 11-го июля, генеральный секретарь ООН отправил Путину письмо, в котором дал обещание о дальнейшем содействии российскому экспорту продовольственных товаров и удобрений в обмен на продолжение поставок зерна из Украины по Черному морю. Кроме того, исходя из информации, предоставленной официальным представителем ООН Стефаном Дюжарриком, можно понять, что Гутерриш пытается взаимодействовать со всеми надлежащими сторонами по данному вопросу, и намерен обсудить свое предложение с РФ.

Напомним, что страна-агрессор выдвинула 5 условий, после исполнение которых «зерновое соглашение» может быть продлено: подключить «Россельхозбанк» к SWIFT, отменить санкции на поставку запасныйх частей для сельхозтехники, возобновить работу аммиачного трубопровода «Тольятти-Одесса», аннулировать санкционные ограничения против транспортировки и страхования сельхозгрузов из РФ и разморозить все активы.

Ранее мы писали о том, почему департамент ООН по правам человека выступил против поставок кассетных боеприпасов Украине.