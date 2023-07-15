О неоднозначном случае, произошедшем в 2019-м году с нынешним главнокомандующим ВСУ, когда его весьма «тепло и приветливо» встретили на территории аэропорта Брюсселя, пишет «НБН», ссылаясь на интервью Валерия Залужного, опубликованное в The Washington Post.

В 2019-м году Залужный прилетал в Брюссель с определенной целью — поскольку он являлся одним из высших командующих армией Украины, руководящим защитниками в вооруженном противостоянии с РФ на Донбассе, в столице Бельгии должна была произойти встреча с его с коллегами из Североатлантического Альянса, однако планы едва не сорвались.

По словам Залужного, сразу после того, как он спустился с трапа самолета, на него нацелили оружие и удали указание лечь лицом к полу представители местных силовых структур, позднее еще и надевшие на будущего главнокомандующего наручники. Только после звонка Залужного послу Украины при Альянсе, тот помог освободиться украинском военному.

Как стало известно позднее, правительство РФ объявило Залужного в розыск посредством подключения Интерпола, о чем наш военный даже не подозревал. Подобная практика позволяет задержать «нарушителя» лишь на короткий период времени. Залужный подчеркнул — он был зол только на самого себя, так как не знал собственных прав в такой ситуации.

Следует отметить, что данный инцидент стал отправной точной для обретения новых знаний Залужным — в декабре 2020-го года главнокомандующий получил степень магистра по специальности «Международные отношения», которая жизненно необходима в сегодняшней работе.

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