О том, что спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко подтвердил — на территории соседней Беларуси появились отдельных группы «вагнеровцев», пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в официальном Telegram-канале ГПСУ.

По словам Демченко, на данный момент имеются сведения, указывающие на то, что в Беларуси фиксируются перемещения отдельных групп представителей частных военных кампаний, прибывших с территории РФ. Прямо сейчас пограничники отслеживают ситуацию, для понимания, где именно будут расположены места дислокации наемников, а также какое у них количество и какие задачи поставили боевикам.

Аналогичной информацией располагает и местный Telegram-канал «Беларускі Гаюн» — большая колонна из 60 различных авто (с номерами так называемых «ДНР/ЛНР») с ЧВК «Вагнер» сегодня прибыла на территориию Беларуси.

Ранее мы писали о том, как Путин высказался о встрече с наемниками Пригожина после их «бунта», рассказав о статусе ЧВК «Вагнер» в РФ.