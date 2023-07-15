О том, что Владимир Зеленский является «честным человеком» поскольку всегда «говорит все, что думает», пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы ОПУ Андрея Ермака, прокомментировавшего твит-сообщение украинского лидера накануне саммита Альянса, и опубликованное «Радио Свобода».

По словам Ермака, так произошло, что к «большим событиям» обычно подготавливаются в течение нескольких месяцев, однако с Украиной «так не получается…». В частности, написав свое твит-сообщение, Владимир Зеленский высказал честную позицию, но довольно «жестко описал свои надежды» и то, что на самом деле «хотел бы увидеть».

Глава ОПУ подчеркнул:

Очень важно уважать и слышать партнеров. Итоговый документ саммита НАТО стал тем, что мы могли получить максимально. Когда партнеры помогают, нужно их уважать и слышать, мы реалисты. Есть позитив от саммита, убрали «План действий по членству в НАТО», мы сделали все, что имели даже больше. Твит Зеленского — это четкая артикуляция наших ожиданий. Наши аргументы были услышаны. Была хорошая встреча с президентом США Джозефом Байденом.

Ранее мы писали о том, что Владимир Зеленский спрогнозировал, когда Украина одержит победу в войне с Российской Федерацией.