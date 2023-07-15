О том, что ночью этой пятницы, 15-е июля, путинская армия снова нанесла масштабный удар по городу Запорожье, из-за чего разрушено несколько зданий и есть пострадавшие мирные жители, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, касающуюся последствий вражеских обстрелов, опубликованную в Telegram-канале секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева.

По словам Куртева, в результате атаки государства-террориста этой ночью, на территории одного из районов Запорожья был серьезно поврежден инфраструктурный объект. Кроме того, из-за этого удара оккупантов, пострадал 1 мужчина, которого в состоянии средней степени направили в ближайшее медучреждение. Также, существенные повреждения зафиксированы и у жилого фонда — в 4-х многоэтажных домах вылетели окна. На данный момент, на местах инцидентов работают все надлежащие службы и поставлена палатка горсовета.

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