О том, какие на какие надбавки могу рассчитывать пенсионеры Украины при условии накопления подобного страхового стажа, пишет «НБН», ссылаясь на статью 28 ЗУ «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», опубликованную на официальной странице Верховной Рады Украины.

В частности, дополнительные выплаты за стаж, превышающий норму, смогут получать:

мужчины — с более, чем 35 годами стажа;

женщины — с более, чем 30 годами стажа.

Следует уточнить, что такие доплаты начисляются только тем гражданам, которые получают так называемую «возрастную пенсию», и размер надбавок не может превышать 1 процент от суммы минимального пособия, на данный момент составляющего прожиточный минимум для особ, утративших работоспособность — 2 093 гривны. Таким образом, размер доплаты за каждый полный сверхурочный год — 20,93 гривны.

Ранее наш информационный портал писал о том, какой стаж для выхода на заслуженный отдых потребуется в 2024 году.