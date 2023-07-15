О том, как в Украине существенно выросли тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства, пишет «НБН», ссылаясь на данные, опубликованные в официальном Facebook-аккаунте Государственной службы статистики Украины.

В частности, суммарное удорожание услуг, в период с июня 2022-го года по текущий июнь, составило 15,2 процента: более всего выросли расценки на электроэнергию (в среднем, бытовые потребители в Украине стали платить в месяц на 250 гривен больше, чем было ранее) — сразу на 69,7 процента, 2-е место по росту стоимости тарифов — у уборки мусора (на 17,1 процента), а замыкает тройку такого антирейтинга — содержание/ремонт жилья (цена увеличилась на 12,6 процента).

Также, несколько выросли тарифы: на управление многоквартирными домами — стали больше на 2,4 процента и водоснабжение/водоотвод — больше на 0,8 процента.

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