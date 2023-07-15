О том, что командиров защитников «Азовстали» смогли вернуть в Украину при появлении первой же возможности, и благодаря согласию президента Турции Реджепа Эрдогана, при этом, в государстве-террористе ничего не знали о подобном решении, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы ОПУ Андрея Ермака, опубликованное в «РБК-Украина».

По словам Ермака, представителей властей Украины регулярно общались с нашими ребятами, все это произошло именно в тот момент, «когда возникла такая возможность», а также когда Эрдоган изменил свое предыдущее решение, решив согласовать «их возвращение».

Глава ОПУ добавил, что сейчас не видит никаких угроз, которые смогли бы повлиять на дальнейший обмен пленными между Украиной и РФ, включая и «несогласованное» с Москвой возвращения наших командиров из Турции.

Ранее мы писали о том, что в ISW заявили о расколе в обществе РФ из-за возвращения командиров «Азова» домой.