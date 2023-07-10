Эксперты ISW в своем отчете проанализировали реакцию страны-агрессора на освобождение командиров, которые руководили обороной «Азовстали», информирует «НБН».

Как пишут американские аналитики, блогеры РФ заявили, что возвращение украинских военнослужащих домой подрывает цель Кремля «денацифицировать» соседнее государство, кроме того, Москве не следует продолжать сотрудничество с «историческим врагом» — Турцией.

Российское ультранационалистическое сообщество считает, что власти могли не допустить возвращения защитников «Азовстали» на родину, отказавшись от проведения первоначального обмена в прошлом году, когда Кремль получил кума Путина Виктора Медведчука.

Один из военных блогеров РФ также заявил, что этот инцидент ударил и по настроениям российских оккупантов, которые находятся на передовой.

Напомним, что в Офисе президента Украины отреагировали на скандальный комментарий спикера Путина Дмитрия Пескова относительно возвращения защитников «Азовстали».