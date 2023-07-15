О том, что в текущем году Сеул значительно расширит объемы поставок гуманитарной и военной помощи Киеву, пишет «НБН», ссылаясь на заявление южнокорейского лидера Юн Сок Еля, опубликованное в «Интерфакс-Украина».

По словам Юн Сок Еля, в 2022-м году, Южная Корея уже предоставляла бронежилеты, шлемы и прочую подобную армейскую амуницию Украине, однако в этом году уровень помощи Сеула станет намного больше — если в прошлом году Сеул выделил на указанные цели лишь 100 млн долларов, то сейчас такая поддержка возрастет до 150 млн долларов.

В частности, Южная Корея обязуется направить в Украину, в рамках гуманитарной миссии, оборудование для разминирования, а также поспособствует восстановлению разрушенных среднеобразовательных учебных заведений и поучаствует «в поддержке будущих поколений через стипендии 2-х президентов (Украины и Южной Кореи)».

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