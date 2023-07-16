О том, что Кремль и военное руководство государства-террориста до сих пор не пришли к единому решению относительно будущего ЧВК «Вагнер» после неудачного «марша справедливости» Евгения Пригожина, и, похоже, некоторую часть наемников вскоре отправят на другой континент, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в официальном Twitter-аккаунте Министерства обороны Великобритании.

Как утверждают британские разведчики, представители российского аппарата безопасности сейчас вступили в «период растерянности и переговоров после мятежа группы Вагнера 24-го июня 2023-го года», пытаясь сформировать хотя бы промежуточную договоренность, касающуюся будущего ЧВК. Следует отметить, что 12-го июля в Минобороны РФ заявляли — «вагнеровцы» оставили путинской армии 2 000 единиц техники, включая танки. Также, по данным разведки Минобороны Великобритании, по состоянию на 15-е июля, по меньшей мере, небольшая группа наемников ЧВК «Вагнер» прибыла на территорию Беларуси.

При этом, группы в соцсетях, аффилированные с ЧВК «Вагнер», возобновили активность, сосредоточившись на переносе основной деятельности наемников в Африку.

Ранее мы писали о том, что в Госпогранслужбе Украины рассказали о перемещении армии Пригожина.