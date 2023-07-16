О том, что ВСУ смогли продавить силы врага на одном из фронтовых участков Бердянского направления, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, озвученную спикером Сил Обороны Таврического направления Валерием Шершнем во время трансляции национального телемарафона на YouTube-канале «ТСН» в это воскресенье, 16-го июля.

По словам Шершня, ситуация на Мелитопольском направлении сохраняется на предыдущем уровне, то есть без каких-либо изменений, однако на Бердянском направлении, есть некоторое продвижение вглубь оборонных позиций противника, что фиксируется исключительно вдоль определенной линии фронта — оккупантов оттеснили пока только на 1 километр.

Также, спикер Сил Обороны Таврического направления подчеркнул — на юге не прекращаются тяжелые бои: только в течение одного дня, россияне осуществили 570 огневых атак на населенные пункты, граничащие с линией фронта. Впрочем, в этот же день, наша армия ликвидировала 43 оккупантов, еще 93 были ранены.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Генштабе ВСУ назвали суммарные потери РФ на 16-е июля.