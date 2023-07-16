О том, что президент Украины Владимир Зеленский, в период пребывания на саммите НАТО столице Литвы, получил вовсе не новый, однако наиболее безопасный автомобиль из всех тех, которыми располагают местные спецслужбы, пишет «НБН», ссылаясь на материал Delfi.

В частности, почти все гости саммита передвигались на «свежих», достаточно роскошных авто, а Зеленскому выделили внешне неказистый 15-летний «Mercedes-Benz» от государственной службы охраны Литвы (VAT). По словам первого замглавы VAT Паулюса Немира, данный автомобиль отличается высокой надежностью, находится в идеальном состоянии, а также может обеспечить максимальную безопасность (бронирован со всех сторон, установлены пуленепробиваемое стекло и дополнительные системы, подающие кислород в случае задымления), то есть важен вовсе не год производства машины, а только обеспечение защиты важной особы.

Ранее мы писали о том, как Ермак объяснил твит-сообщение Зеленского в преддверии Вильнюсского саммита НАТО.