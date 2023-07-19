О том, что в соответствии со статьей 24 ЗУ «Об отпуске», работнику обязаны выплатить денежную компенсацию за все неиспользованное им время ежегодного отпуска, непосредственно в день увольнения, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение юриста Виктории Гусаковой, опубликованное в издании «На пенсии».

В случае, если работник в день увольнения отсутствовал на рабочем месте, вышеуказанные суммы выплачиваются не позднее последующего дня после предъявления уволенным требования относительно расчета: в каждой выплате указывается ее тип — основная/дополнительная зарплата, поощрительная/компенсационная выплаты, и прочие, на которые сотрудник имеет право по условиям трудового договора или согласно законодательству, о чем работодатель обязан письменно уведомить в день их начисления. Кроме того, при возникновении спорной ситуации о размере сумм, положенных работнику после увольнения, работодатель обязан в надлежащий срок выплатить неоспариваемую им сумму.

При этом, работник может направить иск в суд, если несмотря на нормы трудового законодательства, ему не выдали приказ об увольнении или трудовая книжка не оформлена соответствующим образом. Также, если особа работает, по ее желанию часть ежегодного отпуска (не менее 24-х дней ежегодно) может заменяться денежной компенсацией.

Ранее мы писали о том, что в НБУ сделали прогноз относительно роста зарплат.