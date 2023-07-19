О том, что мешает подобной доставке грузов от побережья Балтийского моря, если не считать отсутствия надлежащих договоренностей с прочими странами, пишет «НБН», ссылаясь на заявление генерального директора Клайпедского порта Альгиса Латакаса, опубликованное в местном издании LRT.

По словам Латакаса, логистика по перенаправлению данных грузов на побережье Балтийского моря, сейчас является огромной проблемой, поскольку затрагивает множество различных вещей, соглашения с разными странами, а также «разные договоренности, разные интересы и так далее». Впрочем, если описанные вопросы будут решены, то Клайпеда сможет обеспечить 100-процентное обслуживание части украинского зерна в ближайшее время: нынешняя мощность морпорта составляет от 10 до 15 миллионов тонн зерна, в том числе отправку экспортного литовского зерна в 3,5 миллиона тонн.

Ранее наш информационный портал писал о том, что «зерновые договоренности» могут работать и без РФ.