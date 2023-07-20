О том, что в соответствии с решением Еврокомиссии, Варшава обязана открыть границу для осуществления ввоза украинской агропродукции с 15-го сентября, но поступит иначе, пишет «НБН», ссылаясь на заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, опубликованное в РАР.

По словам Моравецкого, Министерство сельского хозяйства Республики Польша не допустит открытия границы с Украиной, дав Европейской комиссии время на разработку надлежащего регламента, продлевающего подобный запрет. В обратной ситуации, Польша пролонгирует такие ограничения в самостоятельном порядке.

Премьер-министр Польши подчеркнул, что хотя его сограждане и зарабатывают на транзите, запрет не вызовет дестабилизации на внутреннем рынке страны, поскольку будет облегчен указанный экспорт, сделав транзит возможным в будущем.

Ранее мы писали о том, что главный морской порт Литвы готова отгружать украинскую продукцию в рамках «зернового соглашения».