О том, что зачастую при смене компании-поставщика «голубого топлива», у бытовых потребителей скапливается некоторая переплата за объемы использованного газа, и такие средства можно вернуть на законных основаниях, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение, опубликованное в официальном Facebook-аккаунте НАК «Нафтогаз Украины».

В частности, специалисты «Нафтогаза» рекомендуют:

лично обратиться в предыдущую газоснабжающую компанию, предоставив заявление относительно возврата переплаты;

дождаться, пока указанная компания-поставщик на протяжении 5 рабочих дней даст ответ, и вернет средства.

Следует отметить, что исключительно клиенты компании-поставщика имеют право забирать такую переплату, при этом, надлежащего алгоритма по переводу средств/взаиморасчетов между газоснабжающими компаниями не существует, и если возникают дополнительные вопросы, необходимо позвонить на номера «Нафтогаза»:

+380-66-300-28-88;

+380-98-300-28-88;

+380-93-300-28-88.

Ранее мы писали о том, как поступить, если в платежках от «Нафтогаза» указаны неверные показания счетчика.