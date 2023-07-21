О том, что военно-промышленный комплекс (ВПК) Украины уже начал производить средства, позволяющий существенно усилить меры по защите портовой инфраструктуры от атак государства-террориста, пишет «НБН», ссылаясь на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова, прозвучавшее в эфире национального телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Данилова, нашей стране не хватает противовоздушных средств поражения по некоторым типам вооружения, которые активно использует РФ. По этой причине, президент Владимир Зеленский поставил задачу, касающуюся усиления защиты портовой инфраструктуры. В частности, на данный момент отработаны все контакты, позволяющие ускорить снабжение необходимой техникой от стран-партнеров. Кроме того, Украина самостоятельно разрабатывает сейчас аналогичные системы защиты, а ВПК даже запустило их производство.

Впрочем, спикер СНБО подчеркнул — все эти меры не гарантируют защиты на «сто процентов» от российских атак.

Ранее мы писали о том, что Алексей Данилов анонсировал «неприятные сюрпризы» для захватчиков.